14:02 (мск), источник: Om1.ru
В Омской области ухудшилось качество мяса
Тенденцию заметили в Роспотребнадзоре.
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За девять прошедших месяцев в Омской области специалисты Роспотребнадзора исследовали 607 проб мяса на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.
Вся исследованная продукция соответствует нормам. Однако качество мяса по микробиологическим показателям с аналогичным периодом прошлого года стало хуже. На шести мясоперерабатывающих предприятиях нашли нарушения санитарного законодательства.
Сотрудники Роспотребнадзора составили шесть протоколов, производители оштрафованы на 36 тысяч рублей. 10 партий мяса общим весом в 377,55 кг изъяты из продажи.