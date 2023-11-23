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14:02 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области ухудшилось качество мяса

Тенденцию заметили в Роспотребнадзоре.

Источник: Om1.ru

За девять прошедших месяцев в Омской области специалисты Роспотребнадзора исследовали 607 проб мяса на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.

Вся исследованная продукция соответствует нормам. Однако качество мяса по микробиологическим показателям с аналогичным периодом прошлого года стало хуже. На шести мясоперерабатывающих предприятиях нашли нарушения санитарного законодательства.

Сотрудники Роспотребнадзора составили шесть протоколов, производители оштрафованы на 36 тысяч рублей. 10 партий мяса общим весом в 377,55 кг изъяты из продажи.

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