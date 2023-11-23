14:10 (мск), источник: АиФ Казань
Власти Казани заявили о планах построить две новые школы
Точные сроки начала и завершения работ пока неизвестны и будут зависеть от финансирования.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Власти Казани заявили о планах построить две новые школы рядом с жилым комплексом «Новые Горки». Об этом сообщили в социальных сетях мэрии города.
Первая школа будет рассчитана на 1 100 учебных мест и будет располагаться на участке между Горкинско-Ометьевским лесом и гаражно-строительными кооперативами. Кроме того был утвержден проект разграничения территории по улице Родины, на котором предусмотрен участок, подходящий для размещения школы на 1 224 учебных места. Точные сроки начала и завершения работ пока неизвестны и будут зависеть от финансирования.
Напомним, власти Казани ищут финансирование для второй очереди Вознесенского тракта.