Замгубернатора Челябинской области заявил, что в регионе свалок нет

Например, на рекультивированной городской свалке планируют построить тепличный комплекс по выращиванию цветов. Для обогрева теплиц будет использоваться тепло от сжигаемого газа. Свалка эксплуатировалась с 1949 года. В сентябре 2018 года она была закрыта, после этого началась рекультивация. В 2021 году всю территорию засеяли травой. После рекультивации был выбран подрядчик на содержание объекта.
Далее замгубернатора отметил, что южноуральцы теперь чаще пользуются специальными контейнерами для раздельного сбора мусора.
«За счет федерального денег закуплено более 2 тыс. контейнеров. У нас региональный оператор ЦКС активно включился в эту работу и за счет собственных средств установил еще более 2 тыс. контейнеров. В Челябинске у нас желтый контейнер для раздельного сбора. У некоторых есть мнение, что один мусоровоз сгружает все контейнеры и везет на свалку. Нет, это не так. Специально запустили желтый мусоровоз, чтобы его видели все. Он собирает из желтых контейнеров мусор, везет на переработку», — уточнил Козлов.
Слово взял глава Миасса Егор Ковальчук. Он напомнил о создании экопромышленного парка в городе, предприятия по переработке вторичного сырья и выпуску из этих материалов продукции. Всего российское правительство утвердило восемь таких площадок в стране.
«Для многих это стало смыслом жизни — борьба за экологию, здоровье планеты, экологичность, отсутствие любого экологического ущерба. Мы называем таких людей экологическими активистами. Я им очень благодарен за то, что они выявляют проблемы, доносят и требуют решения этих проблем… Реализуя экономику замкнутого цикла, мы снижаем тревожность горожан», — заявил Ковальчук.
Ранее мы рассказывали, что в Миассе обсудили создание экопромышленного парка. Заседание в администрации города по этой теме провела Общественная палата Челябинской области. От местных жителей поступало много вопросов, есть сомнения в выборе места размещения объекта — в черте города, в 400 м от жилых домов, на торфянике, к тому же частично в водоохранной зоне.
Стоит отметить, периодически южноуральцы обращаются к экоактивистам и в Общероссийский народный фронт с просьбой разобраться с несанкционированными свалками. Такая, например, есть в Сосновском районе, недалеко от поселка Красное Поле.