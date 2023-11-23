14:39 (мск), источник: Комсомольская правда
В Свердловской области подорожали огурцы, лук и яблоки
На Среднем Урале овощи стали дороже.
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В Свердловской области за неделю, с 13 по 20 ноября, подорожали овощи. Поднялись цены на лук и огурцы. Такую статистику предоставил Свердловскстат.
Свежие огурцы подорожали на 8,13%. Теперь они обойдутся свердловчанину в 123 рубля за килограмм. Лук стал стоить больше на 2,09%, его цена достигает 28,5 рублей. Цены на яблоки выросли на 3,76%. Их стоимость за килограмм — 125 рублей. Бананы подорожали на 1,31%, они обойдутся в 152 рубля.
Также выросли в цене и макаронные изделия, яйца, печенье, чай, мороженная рыба и колбаса.
Однако часть продуктов подешевели. Так, в цене упали сосиски и сардельки. Их стоимость снизилась на 0,71%. За килограмм свердловчане отдадут 520 рублей. Дешевле стал сахар, его цена снизилась до 72 рублей. Пшеничная мука стала стоить меньше на 1,44%. Она обойдется в 48 рублей за килограмм.