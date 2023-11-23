15:13 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске дизельное топливо в ноябре подешевело на 0,5%
В ноябре 2023 года в Новосибирской области подешевел бензин и дизельное топливо, сообщает Новосибирскстат.
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По данным статистов, по состоянию на 20 ноября дизельное топливо подешевело на 0,5%, бензин марки АИ-92 — на 0,3%, марок АИ-95 и АИ-98 — на 0,2%.
Бензин марки АИ-92 можно купить от 48,10 до 54 рублей за литр, марки АИ-95 — от 51,65 до 53, марки АИ-98 — от 59,10 до 67,80, дизельное топливо — от 63,90 до 75 рублей за литр.
Напомним, занчительное снижение цен на бензин произошло в октябре. В сравнении с сентябрем топливо подешевело в среднем на 6,1%.