Главное
Спецоперация на Украине
15:29 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Группа ВИС продолжает строить четвертый мост в Новосибирске на свои деньги

С начала года Группа «ВИС» профинансировала стройку на сумму более 1,4 млрд руб.

Источник: Группа ВИС

В Новосибирске подрядчик — Группа ВИС продолжит строительство четвертого моста через реку Обь за свой счет. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

«В рамках имеющихся возможностей по финансированию Группа “ВИС” продолжила работы по строительству объектов инфраструктуры, предусмотренных концессионным соглашением о создании мостового перехода через реку Обь в Новосибирске», — говорится в сообщении.

По данным компании, на всех площадках занято около 550 строителей. Они устанавливают барьерные ограждения и разделители на проезжей части основного хода дороги, выполняют монтаж мачт освещения и шумозащитных экранов, бетонируют внутреннюю обделку тоннеля под Транссибом.

Также рабочие обустраивают съезд на правобережной развязке и съезда на улицу Станционная на левобережной развязке, идет монтаж металлоконструкций надземных пешеходных переходов, донастройка узлов вантовой системы.

Работы продолжаются, несмотря на сложности финансирования стройки из-за концессионного соглашения. С начала 2023 года для недопущения срыва работ Группа «ВИС» профинансировала стройку на сумму более 1,4 млрд рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
строительство