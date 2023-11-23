15:29 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Группа ВИС продолжает строить четвертый мост в Новосибирске на свои деньги
С начала года Группа «ВИС» профинансировала стройку на сумму более 1,4 млрд руб.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Новосибирске подрядчик — Группа ВИС продолжит строительство четвертого моста через реку Обь за свой счет. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.
«В рамках имеющихся возможностей по финансированию Группа “ВИС” продолжила работы по строительству объектов инфраструктуры, предусмотренных концессионным соглашением о создании мостового перехода через реку Обь в Новосибирске», — говорится в сообщении.
По данным компании, на всех площадках занято около 550 строителей. Они устанавливают барьерные ограждения и разделители на проезжей части основного хода дороги, выполняют монтаж мачт освещения и шумозащитных экранов, бетонируют внутреннюю обделку тоннеля под Транссибом.
Также рабочие обустраивают съезд на правобережной развязке и съезда на улицу Станционная на левобережной развязке, идет монтаж металлоконструкций надземных пешеходных переходов, донастройка узлов вантовой системы.
Работы продолжаются, несмотря на сложности финансирования стройки из-за концессионного соглашения. С начала 2023 года для недопущения срыва работ Группа «ВИС» профинансировала стройку на сумму более 1,4 млрд рублей.