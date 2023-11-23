15:31 (мск), источник: Комсомольская правда
Две клиники из Екатеринбурга попали в рейтинг Forbes
Две екатеринбургские клиники назвали крупнейшими медицинскими компаниями страны.
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Две екатеринбургские клиники попали в топ-20 крупнейших медицинских компаний страны по версии издания Forbes. «Новая больница» заняла 18 место рейтинга, а «УГМК-Здоровье» разместилась на 19 строчке рейтинга.
— Совокупная выручка 20 крупнейших медицинских компаний России за год выросла с 189 миллиардов рублей до 208 миллиардов, — сообщают эксперты.
Рост показателей обусловлен подорожанием услуг, предоставляемыми клиниками. Цены же стали выше из-за введенных санкций, который влияют на медицину в России.
За 2022 года выручка «Новой больницы» составила 3,88 миллиарда рублей. В 2021 года она достигла 3,67 миллиардов. «УГМК-Здоровье» за 2022 года заработала 3,69 миллиарда, а в 2021 — 3,37 миллиарда.
Ранее Екатеринбург вошел в топ лучших городов для бизнеса по версии Forbes. Столица Среднего Урала заняла пятую строчку рейтинга.