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16:01 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Почему задерживаются авиарейсы, рассказали в аэропорту Астаны

Причины частых задержек авиарейсов зимой озвучил первый заместитель председателя правления «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Руслан Пыштанов, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как отмечается на сайте аэропорта, задержки зимой никак не связаны с проблемами воздушной гавани.

«В зимнее время часто бывают задержки рейсов. Это не значит, что аэропорт не готов к зиме. В большинстве случаев из-за очень плохой погоды самолет может не взлететь или осуществить посадку. Кроме того, рейс может быть задержан, даже если в столице хорошая погода, а в пункте назначения плохая», — сказал Руслан Пыштанов.

В пример спикер привел рейсы КС 7365А, КС7366А, которые должны были вылететь из Астаны в Уральск накануне, 22 ноября, а также рейсы IQ 437, IQ438, которые должны были вылететь из Астаны в Петропавловск сегодня. Все они были отменены из-за плохой погоды в пункте назначения.

Отмечается, что Международный аэропорт Астаны обеспечен спецтехникой для бесперебойной работы в осенне-зимний период 2023—2024 года. Аэродромная служба оснащена 34 единицами снегоуборочными машинами и тракторами, а также в количестве 111 единиц спецтехникой для обслуживания воздушных судов.

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