17:00 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Станет ли в Молдове хлеб дешевле после падения цены на пшеницу: Министр сельского хозяйства дал разъяснения
Владимир Боля объяснил, почему хлеб не подешевел, если пшеница стоит 2,50 лея.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Почему в Молдове пшеница подешевела, а хлеб подорожал?
Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля объяснил, почему хлеб не подешевел, если пшеница стоит 2,50 лея. Он отметил, что это объясняется тем фактом, что пшеница из Молдовы экспортируется, а для выпечки хлеба наши производители закупают муку из-за границы.