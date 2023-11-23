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17:00 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Станет ли в Молдове хлеб дешевле после падения цены на пшеницу: Министр сельского хозяйства дал разъяснения

Владимир Боля объяснил, почему хлеб не подешевел, если пшеница стоит 2,50 лея.

Почему в Молдове пшеница подешевела, а хлеб подорожал?

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля объяснил, почему хлеб не подешевел, если пшеница стоит 2,50 лея. Он отметил, что это объясняется тем фактом, что пшеница из Молдовы экспортируется, а для выпечки хлеба наши производители закупают муку из-за границы.

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