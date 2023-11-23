16:50 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Кочанова: арендное жилье предложат очередникам в Минске
Стоящие на очереди минчане смогут получить арендное жилье.
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Белорусские власти хотят позволить стоящим в Минске на очереди по улучшению жилищных условий получать арендное жилье. Эту тему с чиновниками обсудила глава Совета Республики Наталья Кочанова, сообщил телеграм-канал парламента.
В частности, Кочанова обратила внимание на то, что в Минске арендное жилье востребовано. А также заявила, что направление необходимо развивать.
При этом глава Совета Республики указала, что продвижением вопроса арендного жилья должны заняться минские предприятия и организации. Мол, это позволит ликвидировать в Минске такую проблему, как закрепление на местах кадров: врачей, учителей, ученых, работников бюджетных сфер.
— Везде нужны кадры. За арендным жильем будущее — президент об этом много раз говорил, — напомнила она.
Но еще Кочанова заявила, что предложить арендное жилье в Минске стоит не только бюджетникам, но и другим горожанам, которые не могут решить свой жилищный вопрос.
— Нужно предлагать такое жилье и людям, которые годами стоят на очереди, вносить предложения, отрабатывать, — потребовала она.
А резюмируя, сказала, что проект должны реализовывать вовремя и «по уму». Еще она указала на необходимость выполнять обещания, в том числе по договорам долевого строительства, так как из-за срыва сроков дорожает квадратный метр.
— Люди заключили договор. Цену установили — будьте добры выполнять в срок. Иное недопустимо! — сказала Кочанова в заключение.