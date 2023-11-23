16:53 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре нашли инвестора для реновации 129 квартала
В старом городе хотят воссоздать быт мещан, которые жили там около 100−200 лет назад.
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В Самаре нашли инвестора для реновации 129 квартала. Речь идет о территории в границах улиц Самарской, Маяковского, Садовой и Чкалова. Там хотят создать город мастеров и блошиный рынок. Об этом в эфире радио «КП-Самара» сообщила архитектор Ирина Фишман.
— У нас появился заинтересованный инвестор, который готов взять на себя большую часть расходов. Есть и мелкие инвесторы, которые заинтересованы в создании такого творческого кластера и готовы финансово участвовать в реконструкции старинных особняков, а в дальнейшем разместить в них свои лавки и мастерские, — поделилась Ирина Фишман.
Напомним, проект реновации 129 квартала представили в Самаре в конце лета — начале осени 2023 года. По замыслу градозащитников, планируется сохранить и реконструировать 18 домов, которые расселили в зоне строительства метро. Там хотят воссоздать быт мещан, которые жили в областной столице около 100−200 лет назад. Ирина Фишман рассказала, что проект презентовали в правительстве Самарской области. Он понравился властям.