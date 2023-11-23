Новогодний «подарок» для пенсионеров: С января Молдтелеком повышает тарифы на фиксированную телефонную связь

Национальный оператор связи Молдтелеком с января повышает тарифы на фиксированную телефонную связь до 40 леев. Об этом абонентов уведомляют посредством рассылаемых компанией писем.
В беседе с корреспондентом IPN директор Moldtelecom по маркетингу Родика Хурмузаке отметила, что уже более десяти лет услуги фиксированной телефонной связи предоставляются по одним и тем же тарифам, что приносит компании значительные убытки. С учётом экономической ситуации, которая выражается в росте затрат на электроэнергию, аренду, техническое обслуживание, топливо и технологическое оборудование, необходима корректировка цен для соотнесения затрат и услуг, предоставляемых в абонементах.
Оператор уточняет, что абонемент в 40 леев будет улучшен и включит в себя безлимитные звонки в сети фиксированной и мобильной связи Moldtelecom. Текущие тарифы на фиксированную телефонную связь имеют ограниченное количество минут и предназначены только для местных звонков и не содержат звонков в мобильной сети, поэтому эти звонки в настоящее время тарифицируются дополнительно, подчеркнула директор по маркетингу.
Абоненты, которые получают фиксированный Интернет от Молдтелекома и переводят традиционную телефонию на SIP (услуга фиксированной телефонной связи, обеспечивающая передачу голосового сигнала с использованием сетей передачи данных по Интернет-протоколу), не будут платить по этому тарифу. Аналогичным образом, увеличение не повлияет на нынешних абонентов фиксированного Интернета.
В настоящее время абоненты Молдтелекома платят 24 лея за стандартный абонемент на фиксированную телефонную связь (300 минут). Стоимость абонемента «Эконом» (200 минут) составляет 6 лей, как и льготного абонемента (700 минут) — тоже 6 лей.