10:42 (мск), источник: Комсомольская правда
В Новосибирске проект Южного транзита обойдется в 385,8 рублей
На сайте Госзакупок выбрали подрядчика для исполнения проекта.
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Выбран подрядчик для выполнения проекта и изысканий по участку Южного транзита Новосибирска. Им стал ООО «Росинсталпроект». Заказчиком является ООО «Росинсталпроект». Информация размещена на сайте Госзакупок.
Необходимо будет разработать участок дороги от трассы Р-254 «Иртыш» до Р-256 «Чуйский тракт» через Обь. Контракт будет стоить 385,8 миллионов рублей. Начальная стоимость составляла 543,9 миллиона рублей. Максимально было предложено — 462 миллиона рублей. Всего было четыре участника.
Дорога имеет протяженность 9,4 километра, количество полос — от 4 до 6. Следует установить число развязок, также и перспективных, принимая во внимание генплан Новосибирска. Первая часть работ завершится до 1 ноября следующего года, второй этап — до 1 декабря 2025 года. Следует также внести предложения и варианты по организации платного проезда.