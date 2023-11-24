05:17 (мск), источник: AmurMedia.ru
В Хабаровском крае открыли движение поездов по новому пути
Работы на перегоне Селихин — Эльдиган велись по программе увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба.
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Открыто движение поездов по новому второму пути на перегоне Селихин — Эльдиган в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги».
После переключения на современную систему станционного управления на перегоне Селихин — Эльдиган (Хабаровский край) открыто движение по новому второму пути. Работы велись в рамках реализации программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов. При модернизации участка отсыпано почти 210 тыс. куб. м земляного полотна, уложено 7,1 км нового пути, 3 стрелочных перевода и 11 водопропускных труб. Для обустройства современной системы управления движением и связи проложено более 90 км кабельных линий.
Строительство вторых путей на участке Комсомольск-на-Амуре — Ванино, на котором расположен перегон Селихин — Эльдиган, позволит увеличить его провозную способность с 39,8 до 81,8 млн тонн.