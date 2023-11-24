07:40 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Проезд в девяти маршрутках Новосибирска с 1 декабря подорожает на 10 рублей
В Новосибирске с 1 декабря увеличится стоимость проезда сразу в девяти маршрутках.
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Об этом сообщили в Центральном управлении городским транспортом.
Тариф на проезд вырастет на 10 рублей в маршрутных такси №№ 11,14, 18, 19, 29а, 44, 44а и 63 и составит 50 рублей.
Увеличение стоимости проезда связывают с ростом цен на топливо, запчасти и необходимостью индексации зарплаты сотрудников.
В мэрии Новосибирска отметили, что такое повышение тарифа не противоречит нормам закона. На частных маршрутных такси перевозчик не обязан согласовывать с мэрией размер и частоту повышения стоимости проезда, поскольку эти тарифы относятся к нерегулируемым.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске проезд в маршрутке до Академгородка подорожал до 65 рублей.