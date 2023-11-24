Вопрос реконструкции причалов на Байкале проработают по поручению Президента РФ

Как сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, на озере Байкал перевозки в достаточном объеме ограничены. При этом за навигационный период 2023 года здесь перевезли 390 тысяч пассажиров, это на 12% больше, чем в 2022 году. Фиксируется практически полная загрузка пассажирских судов.
«Перевозки в достаточном объеме на озере Байкал сегодня ограничены. Причина — в плохом техническом состоянии причальных стенок и их недостаточном количестве. В целях развития круизного судоходства на озере Байкал Республике Бурятия и Иркутской области следует привести соответствующую инфраструктуру в надлежащее состояние», — сказал Виталий Савельев.
«Что касается Байкала, я вас прошу проработать это с субъектами федерации и доложить отдельно. Если нужно им помочь, надо тогда поддержать обязательно», — сказал Владимир Путин.
В августе 2023 года президент России Владимир Путин поручил проработать программу развития круизного туризма и пассажирского судоходства на Байкале. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к главе государства с просьбой создать рабочую группу по решению этого вопроса. Ее первое заседание состоялось под руководством помощника президента Российской Федерации Игоря Левитина. На нем определили объекты, которые необходимо привести в нормативное состояние в первую очередь. В Иркутской области это единый портовый комплекс «порт Байкал», который включает причал, волнолом и береговое укрепление, причальный комплекс «Листвянка» с волноломом, причал «Рогатка» в заливе Лиственничный, уточняет пресс-служба Правительства региона.
«Вопрос восстановления причалов важен для двух регионов: Иркутской области и Республики Бурятия. Это необходимо и для развития туризма, и для повышения транспортной доступности для местных жителей. Я благодарен Владимиру Путину за то, что он держит эту тему на контроле. Мы надеемся, что совместными усилиями мы сможем решить этот наболевший вопрос», — сказал Игорь Кобзев.
Ранее помощник президента РФ Игорь Левитин посетил Иркутскую область, осмотрел причальные сооружения в порту Байкал и в Листвянке. Также с их состоянием и необходимостью восстановления ознакомились члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
По информации из реестра Российского классификационного общества, на Байкале на учете состоят 315 единиц флота. Ведется строительство трех гибридных круизных судов на электротяге для организации туров по озеру Байкал. Период навигации длится 163 дня.