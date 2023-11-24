Европейский союз продлил льготы для экспортеров из Узбекистана на четыре года

Статус GSP+ освобождает от пошлин товары, ввозимые в ЕС, этот статус имеют только восемь стран, в их числе и Узбекистан.
«Мне приятно видеть, что GSP+ становится настоящей историей успеха в ежедневном тесном партнерстве между ЕС и Узбекистаном. Это дает серьезный импульс развитию частного сектора в вашей стране, обеспечивая более легкий доступ к 448-миллионному европейскому рынку, стимулируя более тесное сотрудничество между европейскими и узбекскими компаниями и значительную экономию на границах», — отметила посол Европейского Союза в Узбекистане Шарлотта Адриан.
По ее словам, с политической точки зрения, GSP+ созвучна стратегии Узбекистана по соблюдению международных стандартов в области труда и прав человека, эффективного управления и окружающей среды путем реализации 27 международных конвенций. Продление GSP+ обеспечит большую предсказуемость для частного сектора и является дополнительным знаком постоянной приверженности ЕС поддержке процесса реформ в Узбекистане.
Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Бадриддин Абидов отметил, что наряду с успешным использованием льгот в рамках GSP+, Узбекистан выражает готовность сотрудничать с Евросоюзом в процессах мониторинга данного механизма и совместно работать над выполнением требований соответствующих международных конвенций.
«Вместе с тем, мы заинтересованы в том, чтобы наше сотрудничество с Евросоюзом в рамках GSP+ стало значимым импульсом для дальнейшего углубления наших торгово-экономических и инвестиционных отношений с европейской стороной в целях дальнейшего расширения проводимых в нашей стране фундаментальных реформ по формированию рыночной экономики», — добавил он.
По итогам 2022 года 628 предприятиями Узбекистана (+ 116 по сравнению с 2021 годом) было экспортировано местной продукции на европейские рынки на 647 миллионов долларов, то есть в два раза больше по сравнению с 2020 годом, когда был достигнут показатель в 292 миллиона долларов.
В частности, в рамках льгот GSP+ на рынки стран ЕС было экспортировано продукции текстильной промышленности на сумму 177,4 миллиона долларов (рост по сравнению с 2021 годом — 126,4 процента), химической промышленности — 138,3 миллиона долларов (в 4,7 раза), сельского хозяйства и пищевой промышленности — 19,7 миллиона долларов (103 процента), электротехнической отрасли — 9 миллионов долларов (117 процентов).
В 2022 году благодаря GSP+ узбекские экспортеры сэкономили 28 миллионов евро на импортных пошлинах. Это крупный вклад ЕС в развитие частного сектора Узбекистана. За период с 2019 по 2022 год он вырос более чем в десять раз.
Статус бенефициара преференциальной системы GSP+ создает возможность расширения взаимовыгодных торгово-экономических отношений между Узбекистаном и представителями европейского бизнеса. Еще одним важным моментом является то, что это положительно влияет на благосостояние населения, то есть углубление торговых связей служит расширению бизнеса и созданию новых рабочих мест в нашей стране.