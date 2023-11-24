В Перми назвали самые дорогие вакансии компаний, которые дают бронь от мобилизации

Зарплату до 240 тысяч рублей за вахту предлагает московская транспортная компания ООО «ЭкоЛайф», которая работает в отрасли обращения с отходами. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито». Иногородним сотрудникам предприятие предоставляет проживание в общежитии. На праздники обещают дарить подарки детям сотрудников. Длительность вахты от 15 до 30 смен.
Монтажник и электрогазосварщик
Пермяков зовет к себе на работу дорожная компания АО «ДиМ», которая находится в Тольятти. Работать также необходимо вахтой. Предприятие предлагают зарплату от 150 до 180 тысяч рублей, проживание в пансионате и трехразовое питание. Опыт работы не обязателен, но удостоверения по профессии «монтажник» или «элетросварщик» должно быть обязательно, сказано в объявлении на сайте «Авито».
Шлифовщик и наладчик станков
Зарплату от 150 до 177 тысяч рублей пермякам обещает нефтегазовая компания «ЕНГС». Работать придется вахтой, но в каком именно регионе, в объявлении не уточняется. Работодатель предоставляет проживание в съемной квартире, но без питания. На праздники детям сотрудников дарят подарки. Без опыта работы в компанию не возьмут, говорится на сайте «Авито».
Если рассматривать вакансии в пермских компаниях, то самую большую зарплату предлагает ООО «ИнвестПроект». Инженеру здесь обещают платить от 70 до 85 тысяч рублей. Ехать никуда не нужно, офис компании расположен в центре города. Предприятие также предоставляет своим сотрудникам бронь от мобилизации. Чтобы туда устроиться, нужно высшее образование, сказано в объявлении на сайте hh.ru.
Еще одно пермское предприятие, которое гарантирует отсрочку от армии, — Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Сюда требуются инженеры и электромеханики. Электромеханикам обещают заплату до 76 тысяч рублей, а инженерам — от 65 тысяч рублей. К кандидатам на обе вакансии предъявляют большой список требований. При этом обещают тринадцатую зарплату и дополнительное медицинское страхование, говорится на сайте hh.ru.