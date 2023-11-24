В Башкирии китайская компания построит фиброцементный завод

Стороны обсудили перспективу строительства в республике фиброцементного завода.
Предприятие занимается разработкой и производством новых экологически чистых, энергосберегающих стройматериалов. Инвестор намерен выпускать огне- и влагостойкие плиты, в строительство предприятия он намерен вложить почти 5 млрд рублей.
Радий Хабиров отмети, что в Башкирии действует множество мер поддержки инвестиционных инициатив.
— Мы хотим, чтобы этот проект стал одним из флагманских в нашей республике со стороны Китая, — заявил он. — Мы готовы предложить компенсацию затрат на инженерную инфраструктуру, обеспечим трудовыми ресурсами, а также предоставим налоговые льготы и освободим от уплаты таможенных сборов при поставке из Китая необходимого для строительства завода оборудования.