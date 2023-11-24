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08:48 (мск), источник: МК.RU Уфа

В Башкирии китайская компания построит фиброцементный завод

Сегодня, 23 ноября, на полях международной недели бизнеса Радий Хабиров встретился с делегацией китайской компании «Цзянси Оуши Уилли Индастриал», которую возглавил председатель правления Хуанг Шихуа.

Стороны обсудили перспективу строительства в республике фиброцементного завода.

Предприятие занимается разработкой и производством новых экологически чистых, энергосберегающих стройматериалов. Инвестор намерен выпускать огне- и влагостойкие плиты, в строительство предприятия он намерен вложить почти 5 млрд рублей.

Радий Хабиров отмети, что в Башкирии действует множество мер поддержки инвестиционных инициатив.

— Мы хотим, чтобы этот проект стал одним из флагманских в нашей республике со стороны Китая, — заявил он. — Мы готовы предложить компенсацию затрат на инженерную инфраструктуру, обеспечим трудовыми ресурсами, а также предоставим налоговые льготы и освободим от уплаты таможенных сборов при поставке из Китая необходимого для строительства завода оборудования.

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