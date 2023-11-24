09:07 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Китайские авиакомпании увеличивают рейсы между Казахстаном и Китаем
В 2024 году частота полетов выполняемых авиалиниями КНР увеличится до 30 рейсов в неделю.
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Китайские авиакомпании увеличивают рейсы между Казахстаном и Китаем, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации.
21 ноября 2023 года состоялась встреча и.о. председателя Комитета гражданской авиации МТ РК Тимура Тлегенова с представителями китайских авиакомпаний Air China, China Southern Airlines и Loong Airlines, выполняющих регулярные пассажирские рейсы в Республику Казахстан.
В ходе встречи представитель авиакомпании China Southern Airlines сообщила, что с 23 января 2024 года она планирует открыть рейсы по новому маршруту Алматы — Пекин с частотой 3 рейса в неделю.
Вместе с тем при повышении спроса авиакомпания China Southern Airlines готова рассмотреть вопрос увеличения количества рейсов по действующим маршрутам из Алматы в города Урумчи и Сиань, а также из Астаны в город Урумчи с весенне-летнего сезона 2024 года.
В свою очередь, авиакомпания Loong Airlines в декабре текущего года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршруту Алматы — Ханчжоу с 3 до 4 в неделю. В случае повышения пассажиропотока в следующем году авиакомпания планирует увеличить количество рейсов до 7 в неделю.
Также авиакомпания изучает вопрос открытия рейсов по авиамаршрутам Астана — Ханчжоу, Астана — Ченду и Алматы — Ченду в 2024 году.
Кроме того, авиакомпания Air China рассматривает вопрос увеличения количества выполняемых рейсов с 2 до 3 в неделю по маршруту Астана — Сиань — Пекин. При этом авиакомпанией также будет рассмотрен вопрос выполнения третьего рейса в неделю напрямую между двумя столицами без посадки в городе Сиане.
В целом в период весенне-летней навигации 2024 года ожидается, что количество рейсов между странами, выполняемых китайскими авиакомпаниями, увеличится до 30 в неделю по действующим и новым авиамаршрутам.