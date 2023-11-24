11:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"
В Новосибирске упали цены на бензин
НОВОСИБИРСК, 24 ноября, ФедералПресс. В Новосибирске снизилась стоимость бензина и дизельного топлива. Об этом сообщили в Новосибирскстате.
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«За неделю цены на дизельное топливо снизились на 0,5%», — говорится в отчете.
Бензин АИ-92 подешевел на 0,3%, марки АИ-95 и АИ-98 — на 0,2%. По данным экспертов, это второе заметное снижение цен после осеннего скачка.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Новосибирске наблюдался дефицит бензина. В УФАС объясняли причины нехватки топлива в регионе.