10:22 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
67 млн украли при ремонте котельных на ТЭЦ в Семее
67 млн тенге ущерба по 3-м котельным в Семее выявили сотрудники департамента АФМ по области Абай, передает ИА «NewTimes.kz».
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Бюджетные средства были выделены в 2022 году на ремонт котельных города. Однако, изношенная городская теплоцентраль, введенная в эксплуатацию в 1934 году, до сих пор приводит к перебоям поставки теплоэнергии в зимний период.
Специалисты отмечают, что в среднем в отопительный сезон фиксируются порядка 3-х фактов перебоев подачи теплоснабжения в сутки.
В целом, в городе функционирует одна ТЭЦ, а также 17 котельных и 72 тепловых пункта.
Аналогичные проблемы с отоплением фиксируются в Аягозе и Курчатове, где средний износ тепловых сетей составляет 53% и 35% соответственно.
«Создана комиссия, куда вошли специалисты управления энергетики и ЖКХ, ДВГА, департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ, жилищной инспекции. По подозрению в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в отношении директора подрядной компании ведется досудебное расследование», — говорится в сообщении.
В рамках уголовного дела начаты проверки 14-ти объектов теплоснабжения, ремонтом которых занималась данная организация на сумму 1,2 млрд тенге.
После регистрации досудебного расследования и следственных действий подрядчик заменил и запустил экономайзер котла стоимостью 32 млн тенге взамен установленного в прошлом году под видом нового, но являющегося б/у устройства в котельной поселка Шульбинск.
В итоге защищены права более 1,3 тыс абонентов теплоснабжения.
В результате принятых мер, к системе отопления подключены 8 бюджетных организаций, 4 социальных объекта, 24 коммунальных предприятия.
Таким образом, исключена возможная критическая ситуация, связанная с обеспечением теплоснабжения объектов жизнеобеспечения и населения пригорода.
Расследование продолжается.