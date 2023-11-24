10:28 (мск), источник: АиФ Казань
Стал известен средний размер пенсии в Татарстане
Сумма была повышена на 4,8% с 1 января 2023 года.
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Средний размер пенсии в Татарстане составил 20 673 рубля. Об этом рассказал глава регионального отделения Социального фонда РФ Эдуард Вафин.
Сумма была повышена на 4,8% с 1 января 2023 года. Также с 1 апреля были увеличены социальные пенсии на 3,3%, с 1 февраля — ежемесячные денежные выплаты на 11,9%.На сегодняшний день в Татарстане проживает около 1,1 миллиона пенсионеров, 320 тысяч получателей социальных выплат и 217 тысяч страхователей. Общая сумма выплат перечисленным лицам за год превышают 273 миллиарда рублей.
Ранее власти Казани заявили о планах построить две новые школы.