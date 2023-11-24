10:06 (мск), источник: CityTraffic.ru
В Самаре снесут аварийные дома, склады и гаражи, попавшие в зону комплексного развития территорий рядом с метро «Гагаринская»
На их месте возведут многоэтажки.
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Власти Самары приняли решение о комплексном развитии двух несмежных территорий жилой застройки площадью 4,08 га. Речь идет об участке площадью 2,84 га в границах улицы Революционной и об участке площадью 1,24 га в границах проезда Георгия Митирева, расположенных недалеко от станции метро «Гагаринская».
Аварийные дома на улице Артемовской, 3, 5, 8, находящиеся здесь, будут снесены.
Под снос также попали несколько нежилых зданий, гаражи, складские помещения, находящиеся в частной собственности.
На их месте возведут дома высотой 97,5 м без парковок. Также там планируется малоэтажная и блокированная жилая застройка, включающая в себя детсад, школу и поликлинику.
Ксения Маянова.