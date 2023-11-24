10:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"
В Челябинске значительно выросли цены на хлеб
ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноября, ФедералПресс. В Челябинске сильно подорожал хлеб. Продукция «Первого хлебокомбината» выросла в цене примерно на 10%.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в России за год выросли в пределах официальной инфляции — на 5%», — сообщили в ассоциации производителей и поставщиков «Руспродсоюз».
Подорожание хлеба вызвано повышением стоимости логистики, сервисного обслуживания, роста цен на запчасти, сырье и упаковку.
Однако окончательную стоимость хлебобулочных изделий определяют сами магазины. В некоторых торговых сетях покупатели уже ощутили подорожание.
Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что за неделю с 14 по 20 ноября цены на куриные яйца выросли в среднем по России на 4,5%, на 0,4% — сливочное масло и хлеб. Такие данные привел Росстат.