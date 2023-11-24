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09:29 (мск), источник: Om1.ru

IKEA возвращается в Новосибирск — вывеска появилась в одном из ТЦ

Там действительно будут торговать вещами шведского бренда.

Источник: Om1.ru

В Новосибирске в ТЦ «Кировский рынок» появилась вывеска с названием и логотипом IKEA. Новый магазин займёт второй этаж южного крыла, сообщает НГС.

Ранее на этом месте располагался магазин одежды и обуви «4 сезона», по какой-то причине его закрыли. Общая площадь освободившегося помещения составляет порядка 1,5 тыс. кв. м.

Как сообщили в ТЦ, новый арендатор действительно будет продавать товары шведского бренда, которые привезут в Россию из тех стран, где IKEA работает. Предполагается, что там будут продавать товары и других производителей.

Напомним, IKEA закрылась в Новосибирске в марте 2022 года. Несмотря на то, что магазин прекратил работу в России, сами товары под этим брендом к ввозу и продаже в РФ не запрещены.

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