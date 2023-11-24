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09:27 (мск), источник: dostup1.ru

Массовую нехватку врачей в Златоусте закроют специалисты из Челябинска

Выездные бригады врачей из Челябинска начнут работу в городской больнице Златоуста в начале декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минздрав региона.

В состав выездных бригад войдут три анестезиолога-реаниматолога, три хирурга, уролог, невролог и терапевт из челябинских больниц. Специалисты приступят к работе в стационаре городской больницы Златоуста 4 декабря. Еще пять специалистов: заведующий отделением профилактики, два участковых-терапевта, фельдшер и медсестра отправятся в Златоуст, чтобы усилить профилактическое направление в амбулаторном звене, в первую очередь, работу по диспансеризации.

Региональным Минздравом продолжается работа по привлечению в Златоуст медицинских кадров, улучшению материально-технической базы и условий труда врачей.

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