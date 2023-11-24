Массовую нехватку врачей в Златоусте закроют специалисты из Челябинска

В состав выездных бригад войдут три анестезиолога-реаниматолога, три хирурга, уролог, невролог и терапевт из челябинских больниц. Специалисты приступят к работе в стационаре городской больницы Златоуста 4 декабря. Еще пять специалистов: заведующий отделением профилактики, два участковых-терапевта, фельдшер и медсестра отправятся в Златоуст, чтобы усилить профилактическое направление в амбулаторном звене, в первую очередь, работу по диспансеризации.
Региональным Минздравом продолжается работа по привлечению в Златоуст медицинских кадров, улучшению материально-технической базы и условий труда врачей.