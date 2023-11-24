09:50 (мск), источник: Время
Нижегородский рынок труда: три резюме на одну вакансию
На рынке труда наблюдается кадровый голод.
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В силу целого ряда объективных причин рынок труда в России и в Нижегородском регионе претерпел существенные изменения. Большинство из нас до сих пор не осознают значимость этих изменений и их влияние на процесс экономического развития.
Еще совсем недавно стандартная ситуация на рынках труда предполагала превышение предложения над спросом. Это значит, что число вакансий было на порядок ниже числа соискателей. Главным лицом на рынке, диктующим свои условия, был работодатель. Работник старался всеми силами не потерять полученную работу.
Вспомните, как в советское время чествовали ветеранов труда, проработавших всю жизнь на одном рабочем месте, зачастую на одном станке, на одном предприятии и с двумя датами в трудовой книжке — принят и уволен. Смена работы осуждалась не только руководителями, но и обществом в целом и воспринималась как «перепрыгивание с места на место». Раньше покинуть организацию значило предать доверие, а взять бывшего работника обратно в команду приравнивалось к табу.
Но времена меняются. Сегодняшний мир сверхмобилен. Огромные массы людей находятся в постоянном броуновском движении. Кто-то все время куда-то передвигается. И это нормально.
Рынок труда сейчас — это рынок соискателя: кандидатам доступен большой выбор вакансий, а уровень безработицы находится на минимальных значениях. По данным Нижегородстата, в июне 2023 года он составил 2,2%. Согласно аналитике Авито Работы, число вакансий в III квартале 2023 г. по сравнению с III кварталом 2022 г. в Нижегородской области увеличилось на 155%.
Одним из главных показателей состояния рынка труда является уровень конкуренции. Нормой считается, если на 1 вакансию в среднем претендует 5−8 резюме. В этом случае работодатель имеет возможность адекватного выбора между кандидатами, а соискатели на рабочие места стараются быть конкурентоспособными. По оценкам специалистов, в Нижегородской области этот коэффициент сегодня равен 2,7. То есть на одну вакансию приходится в среднем менее 3 резюме.
Как сообщили в региональном Управлении по труду и занятости населения, в августе этого года число безработных снизилось на 22,7% и составило около 5,6 тысячи человек. При этом в прошлом году их количество превышало 8 тысяч.
Эксперты Авито Работы изучили направления трудовой миграции внутри страны, в том числе и в Нижегородском регионе. Опрос показал, что почти четверть (23%) жителей Нижнего Новгорода переезжали в другой город по работе. При этом больше половины опрошенных (56%) заявили, что никогда не решились бы на переезд ради карьеры. При этом, среди тех нижегородцев, которые имели опыт переезда в другой город нашей страны для построения карьеры, 12% выбрали Санкт-Петербург, следующей по популярности оказалась Казань (7%), а затем Новосибирск (6%). О готовности переезжать ожидаемо заявило подавляющее большинство респондентов от 18 до 24 лет — так ответили 69% из них.
По моим оценкам, среди нижегородцев, готовых сменить работу, достаточно широко представлена и категория людей старше 55 лет. Это люди предпенсионного возраста. И их стремление к перемене места жительства, скорее, связано с желанием сменить климатические условия проживания на предстоящей пенсии. Далеко неслучайно среди городов, куда устремлены желания переезжающих, стандартно присутствует Краснодарский край.
Справедливости ради, следует отметить, что по данным Росстата, число нижегородцев, уехавших на заработки в другие регионы России, в 2022 году сократилось на 9,1% за год. Доля таких работников — 1,1% от всего работающего населения области (1,66 млн граждан).
На ситуацию на нижегородском рынке труда, безусловно, оказали влияние объективные факторы. Во-первых, изъятие с рынка труда работников, призванных по мобилизации, плюс значительное число добровольцев, заключивших контракт на воинскую службу, и тех, кто занимается волонтерской деятельностью. Во-вторых, релокация определенного числа молодежи и специалистов за рубеж после начала СВО. И, наконец, дополнительный набор работников на предприятия оборонного комплекса и в компании, являющиеся поставщиками предприятий ВПК. Причем последний фактор в Нижегородской области, где традиционно высока доля предприятий ВПК, это отразилось особенно заметно.
Напомним, что в 2022 году из Нижегородской области в связи с введением западных санкций и закрытием представительств ряда компаний уехало порядка 1,5 тысяч IT-специалистов. Ранее на территории области трудилось 34 тысяч работников этой сферы.
В результате, по некоторым оценкам, сегодня в регионе открыто более 70 тысяч вакансий для специалистов различной направленности. Это почти в 14 раз больше, чем число безработных, потенциальных соискателей. На наш регион пришлось 14% от числа всех вакансий в Приволжском федеральном округе и 2% — от числа всех вакансий в России. Это свидетельствует о серьезном дефиците кадров на нижегородском рынке труда.
Согласен, что определенная часть нижегородцев уезжают в поисках лучшей трудовой доли. Однако, не могу согласиться с выводом некоторых экспертов, что на их места никто не приходит и то, что уехавшие «обескровливают» самые высокотехнологичные отрасли.
Кроме того, по данным регионального правительства, от общего числа приезжих в наш регион, граждан Китая — 3,3%, Германии — 2,2%, Франции — 1,2%, Италии — 1,7% и Турции — 1,0%. Также, по словам министра внешних связей областного правительства Ольги Гусевой, более 300 граждан Германии заявили о готовности переехать в Нижегородскую область на постоянное место жительства в 2023 году. Есть основания предполагать, что к концу текущего года это число может увеличиться до одной тысячи человек.
Считаю, что такая популярность Нижегородского региона связана с реализацией крупных инвестиционных проектов, близостью к Москве, и, возможно, даже благодаря переменам в городе после юбилея в 2021 году. Мегаполис стал узнаваем и привлекателен.
Но это не меняет ситуацию на рынке труда в целом. Нижегородским предприятиям и бизнесу срочно требуются сотрудники! По данным региональной службы занятости, в ближайшие полтора года предприятиям Нижегородской области необходимо набрать с учетом появления новых мощностей 16 тысяч сотрудников, в том числе под новые инвестиционные проекты. Краткосрочную потребность в кадрах чиновники оценили в 6 тысяч человек. До конца года в Нижегородской области необходимо закрыть около 9 тысяч вакансий на промышленных предприятиях.
Соответственно, изменилось и отношение к возврату работников в регион и на старое место работы. Это явление получило название «карьерный бумеранг». Хотя, на мой взгляд, было бы точнее именовать это явление «карьерный камбэк» (comeback). В первом случае «бумеранг» пассивен, его некто запустил и получил обратно. Такое возможно, если работника отправляют за производственными секретами конкурента, например. Что-то типа производственного шпионажа. А вот «comeback» сохраняет субъектность возвращающегося работника.
Причем рекомендаций руководителю, принимать или не принимать очередного «блудного» сына, просто не может быть. Каждый случай индивидуален.
Некоторые из уехавших в прошлом году IT-специалистов уже начали возвращаться в регион. Возвращению способствует и тот факт, что большинство за рубежом стали получать ту же зарплату, что и в России. То есть их статус дешевой рабочей силы сохранился. Но стоимость жизни за рубежом выше, чем в России. Это сразу понизило их статусность до работников второго сорта.
Совершенно справедливо нижегородский губернатор Глеб Никитин заметил, что мы должны осознавать, что эти люди — тоже наше богатство, результат многолетней работы и созидания. Потеря этих людей может обернуться для страны даже большими потерями, чем заморозка наших золотовалютных резервов.
Понимая, что одних призывов недостаточно, Глеб Никитин добавил, что проектов для IT-специалистов сейчас в регионе много. И регион готов и способен предложить разработчикам рабочие места, загрузку, достойные условия жизни.
Достаточно широко представлен и индивидуальный бумеранг. По данным Авито Работы, на ноябрь 2023 года почти половина работающих жителей Нижнего Новгорода (43%) за время своей карьеры возвращались к прежнему работодателю. При этом 33% возвращались на ту же должность. Однако данная ситуация, замечают авторы исследования, относится не к миграции между городами, а к миграции внутри самого Нижнего Новгорода, то есть из одной компании в другую. В свою очередь, исследование Авито Работы подтвердило, что в совокупности одной из главных причин возвращения нижегородцев к прежнему работодателю являются условия труда и приятный коллектив.
В качестве «изюминки на торте» приведу еще один момент из исследований аналитиков Авито Работы. Они выяснили, в каких городах живут самые счастливые специалисты. В целом по стране почти половина (46%) респондентов считают, что они счастливы на своей нынешней работе. 42% относятся нейтрально и только 12% разочарованы своим положением. Нижний Новгород занял в рейтинге счастливых специалистов — с результатом 52% оказался в хорошей компании. Такое же количество баллов получили Саратов, Пермь, Москва.
Сейчас, когда в среднем за карьеру сотрудник сменяет 12 работодателей, а на рынке существует нехватка обученных кадров, многие компании не боятся последствий эффекта бумеранга. Мнение руководителей компаний по поводу работников-бумерангов разное. В любом случае вопросам закрепления кадров на предприятии стали уделять гораздо больше внимания.
Например, «ГАЗ» заключил договора с пятью нижегородскими школами, ученики которых будут два раза в неделю приходить на предприятие и знакомиться с его работой. Непосредственное наблюдение за тем, как создаются те же автомобили на ГАЗе, обеспечивает понимание, что «булки растут не на деревьях».
На выксунском заводе Объединенной металлургической компании (ОМК) выбрали другой путь. Там запустили программу «Горизонты карьеры». По итогам прошлого года уровень вовлеченности работников предприятия достиг 70%.
В регионе разработана концепция регионального рынка труда, которую представили как «первую в России гибкую кадровую стратегию». Она содержит четыре главных направления: подбор и удержание квалифицированных кадров, привлечение и отбор специалистов, эффективность и качество управления персоналом и создание кадровой инфраструктуры. В частности, планируется создать школу работодателя, а АНО «Областное кадровое агентство» (ОКА) предполагает совершенствовать взаимодействие с нанимателями.
Подводя итог, можно сказать, что нижегородцы ценят и любят свой город. Они готовы его покинуть только при наличии предложений по работе и по карьере, от которых нельзя отказаться.