10:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Огурцы резко подорожали в Воронежской области
Сейчас килограмм в среднем стоит 134 рубля.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
За неделю с 13 по 19 ноября в Воронежской области выросли цены на ряд овощей. Об этом накануне сообщил Воронежстат. Наиболее заметный скачок произошел с огурцами. Их килограмм стоит 134,65 рубля (+10,88). Помидоры подорожали на 9,59 рубля — до 192,29. Также подорожали свекла и белокочанная капуста. Их стоимость достигла 28,29 рубля и 26,79 рубля соответственно.
На этом фоне незначительно подешевели картофель (минус 41 копейка, сейчас он стоит 17,66 рубля за кг) и морковь (минус 11 копеек — до 29,43 рубля).
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в прошлом месяце в Воронежской области подорожали свежие помидоры и огурцы.