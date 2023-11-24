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12:45 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Доллар дорожает на торгах перед выходными

МИНСК, 24 ноя — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта смогла укрепиться только по отношению к российскому рублю.

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Источник: Sputnik.by

Сегодня на старте сессии снова не было спроса и предложения на европейскую валюту. Последнее время она торгуется в минимальных объемах, а в случае, если торги не проходят Нацбанк выставляет курс на основе данных последней состоявшейся сессии.

Американская валюта продолжает восстанавливать свои позиции после непродолжительного падения. По состоянию на 10:17 доллар укрепился на 0,76% и поднялся до отметки в 3,1039 белорусских рубля.

В сложившихся условиях российская валюта подешевела, и по состоянию на 10:20 падение составило 0,31%. На торгах за 100 российских просили 3,4863 белорусских рубля.

Следом за долларом дорожает и валюта Поднебесной, которая по состоянию на 10:14 прибавила 0,58%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,3337 белорусских рубля.

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