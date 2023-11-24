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12:43 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Налетай — подешевеет: в Молдове газ может снизиться в цене — будем топить и не экономить

В Молдове тариф на газ для бытовых потребителей может снизиться до конца первого квартала 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

О том, что в Молдове тариф на газ для бытовых потребителей может снизиться до конца первого квартала 2024 года, рассказал в эфире радиостанции «Авторадио» для Business pages глава Moldovagaz Вадим Чебан.

Одна из предпосылок — к этому времени потребители выплатят все накопленные ранее тарифные отклонения.

По его словам, осталось выплатить 380 млн леев из накопленных 5 млрд леев.

Кроме того, добавил Чебан, если на газовых хабах будет стабильная ситуация и закупочная цена составит не более $550−600 долларов за 1000 кубометров, это создаст еще большие предпосылки для снижения тарифа.

«Не хочу ничего обещать, но что точно могу сказать — тариф на газ не вырастет», — подчеркнул Чебан.

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