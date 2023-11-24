Налетай — подешевеет: в Молдове газ может снизиться в цене — будем топить и не экономить

О том, что в Молдове тариф на газ для бытовых потребителей может снизиться до конца первого квартала 2024 года, рассказал в эфире радиостанции «Авторадио» для Business pages глава Moldovagaz Вадим Чебан.
Одна из предпосылок — к этому времени потребители выплатят все накопленные ранее тарифные отклонения.
По его словам, осталось выплатить 380 млн леев из накопленных 5 млрд леев.
Кроме того, добавил Чебан, если на газовых хабах будет стабильная ситуация и закупочная цена составит не более $550−600 долларов за 1000 кубометров, это создаст еще большие предпосылки для снижения тарифа.
«Не хочу ничего обещать, но что точно могу сказать — тариф на газ не вырастет», — подчеркнул Чебан.