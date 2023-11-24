13:56 (мск), источник: Коммерсантъ
Казанский авиазавод начнет поставлять авиакомпаниям самолеты Ту-214 в 2024 году
В следующем году Казанский авиазавод намерен начать поставки самолетов Ту-214 российским авиакомпаниям. Об этом сообщает «Интерфакс».
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По данным издания, завод уже подписал договоры о намерениях и твердые контракты.
Утверждается, что в поставках самолетов Ту-214 заинтересованность выразили такие перевозчики, как «Аэрофлот», Red Wings и «ЮВТ Аэро».
«Ъ-Казань».