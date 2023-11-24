12:52 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Власти Новосибирска определили судьбу двух крупных долгостроев
В начале 2023 года в Новосибирске насчитывалось 32 долгостроя, а к концу году их число снизилось до 27.
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Об этом НДН рассказал вице-мэр, глава департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.
В течение года пять проблемных объектов удалось достроить и ввести в эксплуатацию: строение 12 в микрорайоне Закаменский, строение 130/6 (2-я очередь) на Кропоткина, строение 37 на Волховской, дом № 15 на Галущака, строение 12/1 на Есенина. Восстановлены права 1280 дольщиков.
Вопросы по еще семи долгостроям власти намерены решать в следующем году. По остальным объектам решения примут до конца этого года. Сейчас в Закаменском жилмассиве строятся три дома, два из них планируется сдать в этом декабре.
«На улице Связистов, 13/1, на сегодня завершаются расчеты с гражданами, то есть людям предлагается либо реинвестировать в новое строительство дома на месте недостроенного, либо возмещение затрат».
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что 154 дольщика долгостроя на Есенина в Новосибирске получат квартиры в 2024 году.