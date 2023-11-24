14:13 (мск), источник: Комсомольская правда
В 2024 году начнут строить третий терминал аэропорта Казани
Благодаря новому объекту воздушная гавань столицы Татарстана сможет принимать больше пассажиров.
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В Казани третий терминал аэропорта планируют начать строить в 2024 году. Это входит в мастер-план по долгосрочному развитию воздушной гавани. Сейчас там работает два основных терминала — 1 и 1А. Их общая площадь составляет порядка 41,3 тысячи квадратных метров. Третий терминал должен превзойти их в этом минимум в два раза.
«Сейчас идет согласование технического задания. В следующем году, если проект пройдет экспертизу, должны начать строить», — цитирует главу Минтранспорта Татарстана Фарита Ханифова «БИЗНЕС Online».
Отметим, что, по всем расчетам, если стройка начнется в 2024 году, то третий терминал должны сдать в 2026-ом.