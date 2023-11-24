На складе Wildberries в Электростали завершили проверку

«Проверка документов у исполнителей на объекте в Электростали закончена, специалисты возвращаются на свои рабочие места», — отмечается в сообщении.
Компания указывает, что для нормализации работы привлекаются дополнительные силы. «Wildberries дополнительно оповестит продавцов о полном восстановлении работы в штатном режиме. Пока рекомендуем осуществлять отгрузки товаров на другие склады», — добавляется в сообщении.
Утром 24 ноября силовики пришли на склад Wildberries в Электростали с обысками, которые связаны с нелегальной миграцией. Правоохранители проверяли паспорта и другие документы у сотрудников склада. Компания сообщала, что из-за проверки на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.