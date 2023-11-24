Озвучена средняя зарплата омских учителей и воспитателей в 2023 году

Как подсчитали аналитики Омскстата, средняя зарплата в сфере образования за первые девять месяцев текущего года составляла 35 403,4 рубля; средняя зарплата учителей при этом равнялась 40188,4 рубля.
Согласно данным статистиков, работники сферы образования Омска и области в среднем зарабатывают:
— педагогические работники дошкольных образовательных учреждений — 35,3 тысячи рублей (насчитывалось 7 172 человека);
— педагоги учреждений общего образования — 40,2 тысячи рублей (15 177 сотрудников);
— педагоги дополнительного образования — 38,3 тысячи рублей (3 989 человек);
— педагоги учреждений начального и среднего профессионального образования — 42 тысячи рублей (2 502 сотрудника);
— преподаватели вузов — 83,1 тысячи рублей (2 609 сотрудников).
Отметим, если сопоставить приведенные данные со средними зарплатами с января по июнь 2023 года, можно сделать вывод, что в каждой из категорий показатели уменьшились на несколько тысяч рублей.