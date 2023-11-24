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14:40 (мск), источник: СуперОмск

Озвучена средняя зарплата омских учителей и воспитателей в 2023 году

В пятницу, 24 ноября 2023 года, Омскстат представил данные о средней заработной плате в сфере общего образования за период с января по сентябрь 2023 года.

Как подсчитали аналитики Омскстата, средняя зарплата в сфере образования за первые девять месяцев текущего года составляла 35 403,4 рубля; средняя зарплата учителей при этом равнялась 40188,4 рубля.

Согласно данным статистиков, работники сферы образования Омска и области в среднем зарабатывают:

— педагогические работники дошкольных образовательных учреждений — 35,3 тысячи рублей (насчитывалось 7 172 человека);

— педагоги учреждений общего образования — 40,2 тысячи рублей (15 177 сотрудников);

— педагоги дополнительного образования — 38,3 тысячи рублей (3 989 человек);

— педагоги учреждений начального и среднего профессионального образования — 42 тысячи рублей (2 502 сотрудника);

— преподаватели вузов — 83,1 тысячи рублей (2 609 сотрудников).

Отметим, если сопоставить приведенные данные со средними зарплатами с января по июнь 2023 года, можно сделать вывод, что в каждой из категорий показатели уменьшились на несколько тысяч рублей.

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