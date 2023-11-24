15:10 (мск), источник: ИА Башинформ
В Башкирии подорожало дизельное топливо
На АЗС «Башнефти» стоимость литра дизельного топлива выросла на 50 копеек, с прежних 60,2 до 60,7 рубля. Цены на бензин при этом остаются без изменений.
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Данное повышение — первое за последние 2 месяца. Более того, отмечалось снижение цен на бензин, в результате принятых правительством решений. Как ранее сообщал «Башинформ», по данным Башстата, цены на топливо в республике стабилизировались.