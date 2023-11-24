15:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Реальная зарплата жителей Пермского края выросла на 8,3%
При этом номинальный заработок увеличился на 11,5%
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В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников за сентябрь 2023 года составила 58311,7 рублей. Это на 11,5% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом реальная зарплата жителей региона за год увеличилась на 5,1%. Об этом сообщает Пермьстат.
За январь-сентябрь 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 57560,6 рубля. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года она увеличилась на 13,9%. Реальная заработная плата выросла на 8,3%.
По данным статистического ведомства, в сентябре самые высокие зарплаты были у работников сферы добычи полезных ископаемых — 83,5 тыс. рублей, а также у сотрудников, занятых в сфере информации и связи — 82,4 тыс. рублей.
Самый низкий заработок в Прикамье зафиксирован у работников, которые занимаются операциями с недвижимостью — 33,6 тыс. рублей, а также у работников гостиниц и заведений общепита — 35,3 тыс. рублей.