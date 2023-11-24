15:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Челябинский бизнес выбрал «Человека года»
«Человеком года» в Челябинской области стал депутат Госдумы Валерий Гартунг.
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В Челябинске прошла XIII церемония ежегодной бизнес-премии «Человек года», которую вручает издание «Деловой квартал — Челябинск». Награду присуждают южноуральцам, которые внесли весомый личный вклад в развитие своей отрасли бизнеса, завоевали уважение делового сообщества, внедряют инновационные проекты и технологии, развивают и поддерживают социально ориентированные проекты в Челябинске и области. Их заслуги в уходящем году анализировало и оценивало экспертное сообщество.
Церемония, которую посетили около 500 представителей челябинской элиты — собственников бизнеса и топ-менеджеров компаний, деятелей политической и общественной сфер, науки и культуры — прошла в Центре международной торговли Челябинска. На открытии премии к гостям обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
— Важно, что эксперты оценивали не только экономические успехи. В центре внимания оказалось и стремление конкурсантов развивать инновационные технологии, поддерживать социально ориентированные проекты, — отметил глава региона. — В условиях колоссального санкционного давления большинство предприятий Южного Урала демонстрируют свою устойчивость и высокий потенциал развития. Малый, средний и крупный бизнес эффективно реагируют на изменение ситуации, открывают новые рынки сбыта, укрепляют экономический и технологический суверенитет нашей страны.
По традиции, премия «Человек года» вручается в десяти номинациях. В 2023 году ее победителями стали:
• В номинации «Промышленность» — Антон Дружинин, генеральный директор промышленной группы «Метран» (за успешно реализованную сделку по возвращению в российскую юрисдикцию завода, принадлежавшего американской компании Emerson). Статуэтку ему вручила министр экономического развития региона Наталья Лугачева — она отметила, что благодаря своей развитой промышленности, Челябинская область сегодня занимает 11 место среди регионов России по объему экономики.
• В номинации «Инвестпроект года: крупный бизнес» — Илья Таболин, руководитель обособленного подразделения группы «Синара» (за запуск Челябинского завода городского электрического транспорта, поставляющего городу новые красные троллейбусы);
• В номинации «Инвестпроект года: Малый и средний бизнес» — Константин Жаботинский, генеральный директор производственной компании «Центр упаковки» (за запуск нового завода по производству упаковки из вторсырья);
• В номинации «Профориентация и кадры» — Евгений Горелый, генеральный директор завода «ДСТ-Урал» (за создание на предприятии образовательно-производственного кластера). Награду в номинации «Профориентация и кадры» вручали мэр Челябинска Наталья Котова и ректор ЮУрГУ Александр Вагнер. Глава города особо отметила успехи челябинского бизнеса в кооперации с учебными заведениями:
— Наши предприятия вернулись в школы. Они работают с учениками старших классов, которые уже понимают, куда пойдут дальше учиться, на какой завод придут потом работать. Это — вклад в человеческий капитал, а значит — и в будущее нашего города, — сказала Наталья Котова.
• В номинации «Экспорт: самая широкая география» — Дмитрий Левин, учредитель ООО «Равани-Рус» (поставляет трубопроводную арматуру под брендом LD в 24 страны мира);
• В номинации «Импортозамещение в IT» — Елена Падучина, генеральный директор ПО «Трек» (за создание цифровой экосистемы на производстве автозапчастей, в том числе — для лимузинов Aurus из президентского кортежа);
• В номинации «Научно-производственная кооперация» — Дмитрий Пырсиков, генеральный директор компании «Чебаркульская птица» (за внедрение передовой технологии по переработке отходов птицеводства);
• В номинации «Туризм и гостеприимство» — Андрей Герасименко, руководитель семейного курорта «Утес» (за возрождение одного из старейших санаториев Урала);
Вне конкурса почетным дипломом отметили самому юному участнику премии «Человек года» — 13-летнему школьнику Егору Беленинову, который с помощью родителей основал бизнес по производству и продажам консервированных каш с мясом. Диплом ему вручил Олег Голиков — депутат Госдумы, кавалер двух орденов Мужества и многодетный отец.
• В номинации «Семейный бизнес» победил Борис Видгоф, основатель многопрофильного холдинга «Бовид». На церемонию он пришел с большой группой поддержки — членами своей семьи, которые принимают активное участие в работе предприятий холдинга.
Победителя в главной номинации деловой премии — «Человек года» — традиционно определяет редакция «Делового квартала»:
— Когда мы выбирали «Человека года», мы смотрели не столько на его достижения в бизнесе, сколько на вклад в развитие всего региона с разных ракурсов, прежде всего — в социальной сфере, — отметила главный редактор издания Елена Мицих. — Сделать этот выбор было очень сложно, поскольку достойных людей в нашем регионе очень много!
«Человеком года — 2023» в Челябинской области стал депутат Госдумы от «Справедливой России», председатель думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. «Деловой квартал» особо отметил его работу в парламенте по защите прав и интересов предпринимателей, деятельность благотворительного фонда и вклад в формирование комфортной городской среды в Челябинске.
— Хочу сказать предпринимателям: вы молодцы, вы те, на кого государство всегда может положиться. Но, к сожалению, не всегда отвечает вам взаимностью. Те, кто говорят о «владельцах заводов, газет, пароходов» с пренебрежением, не всегда понимают, какая ответственность за этим стоит. Готовы ли они были бы принять на себя такую ответственность? — сказал Валерий Гартунг. — Когда наступают тяжелые времена, именно частный бизнес подставляет государству плечо. Весь мир удивляется — как так: страна ведет боевые действия, а экономика растет даже быстрее, чем в мирное время. Это какие люди должны быть, чтобы этого добиться!
Деловая премия «Человек года» вручается ежегодно с 2010 года. За это время ее лауреатами стали 120 представителей бизнеса Южного Урала.