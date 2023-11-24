В Челябинске начались работы по оживлению реки Миасс

На данном этапе выравнивают поверхность, освобождают участок от сухой растительности, вывозят мусор и устанавливают ограждения. А с апреля по июнь 2024 года там будут откачивать ил. Кроме того, параллельно начнутся подготовительные работы ещё на трёх площадках. Оживлением Миасса будут заниматься в основном в тёплое время года — с июля по сентябрь, в 2025—2027 годах. После того, как вывезут весь ил, участки благоустроят.
— Участок на пруду Коммунар — одна из четырёх площадок, где будет производиться очистка реки Миасс от донных отложений, — сообщил первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев. — По данным проведённых исследований, сейчас в некоторых местах слой ила уже достигает более двух метров при глубине 2,5 метра. Река — это естественный водоём, но, протекая в городской черте, безусловно, попадает под негативное влияние мегаполиса и нуждается в дополнительной очистке.
О разработке пятилетнего проекта по очистке воды в реке Миасс стало известно в начале ноября. В Министерстве экологии надеются, что эти мероприятия уменьшат концентрацию загрязняющих веществ, повысят содержание в воде кислорода, снизят зарастание и цветение водоёма и увеличат скорость течения.
Улучшение экологической ситуации — является приоритетной задачей в нашем регионе. Так, с начала года дайверы достали из водоёмов Челябинской и Свердловской областей 40 тонн мусора. Всего в уборке участвовало более тысячи волонтёров, среди которых — дети и подростки.
Ещё в области реализуют проект «Генеральная уборка 74», направленный на борьбу со стихийными свалками. В планах на 2023 год — ликвидация 218 свалок. В августе незаконные залежи мусора рекультивировали в Троицком и Аргаяшском районах. А за лето в региональном центре убрали 54 объекта. Чтобы контролировать нарушителей, которые продолжают мусорить, на свалках в Южного Урала установят фотоловушки.
Жители тоже могут помочь сделать наш регион чище. Например, можно присоединиться к экопроектам «Разделяйки» по сдаче использованных блистеров от таблеток, а также непригодных для ношения ботинок, туфель и кроссовок на переработку.