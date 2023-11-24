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15:56 (мск), источник: МК.RU Крым

В Крыму решили замедлить рост стоимости куриных яиц оптовыми ценами

В Крыму продолжают расти цены на куриные яйца.

Источник: Reuters

Временно сдержать рост цен поможет договоренность, которую удалось достичь властям полуострова с розничными торговыми сетями. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель Ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Карпов.

По его словам, стоимость куриных яиц на полуострове растет из-за цены на ГСМ и корма, а также затрат на логистику, поскольку яйца поставляются в Крым с материка. Пока рост цены намерены сдержать мерами, которые предусматривают продажу яиц по оптовой стоимости крупной розницей. Таким образом, крупные торговые сети будут работать «в ноль», без прибыли.

В дальнейшем Крыму следует задуматься о наращивании собственной базы в этой сфере.

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