Главное
Спецоперация на Украине
15:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

Сеть «Монетка» откроет распределительный центр в Челябинской области

Он появится в Увельском районе.

Распределительный центр торговой сети «Монетка» появится на территории транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» в Челябинской области, сообщили в пресс-службе ГТЛК.

Договоры субаренды дочерняя компания ГТЛК ООО «Сухой Порт Южноуральский» подписала с компанией «Элемент-Трейд» которая управляет торговой сетью.

На территории площадью более 21 тысячи квадратных метров в Увельском районе арендатор откроет распределительный центр, в том числе для железнодорожного транспорта, и склады.

Сделку заключили при содействии правительства Челябинской области. По словам вице-губернатора Ивана Куцевляка, соглашение позволяет более плотно задействовать потенциал ТЛК и увеличить его выручку.

«Реализация сделки будет способствовать росту экономической активности, притоку инвестиций и открытию новых рабочих мест в Челябинской области», — отметили в пресс-службе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 19-летний тюменец брал «в добрые руки» щенков и отрезал им головы
Тайная жизнь диких животных. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта