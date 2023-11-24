15:54 (мск), источник: АиФ Челябинск
Сеть «Монетка» откроет распределительный центр в Челябинской области
Он появится в Увельском районе.
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Распределительный центр торговой сети «Монетка» появится на территории транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» в Челябинской области, сообщили в пресс-службе ГТЛК.
Договоры субаренды дочерняя компания ГТЛК ООО «Сухой Порт Южноуральский» подписала с компанией «Элемент-Трейд» которая управляет торговой сетью.
На территории площадью более 21 тысячи квадратных метров в Увельском районе арендатор откроет распределительный центр, в том числе для железнодорожного транспорта, и склады.
Сделку заключили при содействии правительства Челябинской области. По словам вице-губернатора Ивана Куцевляка, соглашение позволяет более плотно задействовать потенциал ТЛК и увеличить его выручку.
«Реализация сделки будет способствовать росту экономической активности, притоку инвестиций и открытию новых рабочих мест в Челябинской области», — отметили в пресс-службе.