16:06 (мск), источник: ИА Башинформ
В Уфе планируется построить гастромаркет и всесезонный туристический глэпминг
В администрации Уфы прошло очередное заседание межведомственной инвестиционной комиссии в формате городского «Инвестиционного часа».
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Были рассмотрены четыре проекта на общую сумму инвестиций свыше 700 миллионов рублей с созданием порядка 200 новых рабочих мест.
Брендированный гастромаркет вместе с кафе планирует открыть в южной части города известная в республике группа компаний по производству продуктов питания и полуфабрикатов. Производство размещается в Уфе, а продукция готовится только из сырья, выращенного местными фермерами, и в основном — блюда башкирской кухни.
Расширить свою деятельность планирует предприятие, которое занимается поставкой и ремонтом сельхозтехники. Проект предполагает создание в Уфе научно-производственной базы, где будут выпускать гусеничные трактора и энергосберегающие почвообрабатывающие и посевные машины.
Компания, занимающаяся оптовой и розничной торговлей газовым топливом, намерена расширяться и строить свои газозаправочные станции в столице республики. На данный момент имеет одну собственную заправку в Мелеузе и несколько арендованных объектов других городах и районах.
Заключительный проект — создание на территории города всесезонного туристического комплекса в формате глэмпинга на берегу реки Уфа. Инициаторы представили свои идеи по обустройству и наполнению пространства. Домики будут модульными для размещения от двух до шести человек. Предусматриваются спортивные площадки, сезонный бассейн, амфитеатр, ресторан и банкетный зал, обустройство парковой зоны и пирса.
Ранее Башинформ сообщал, что в Башкирии будут выдавать гранты на строительство глэмпингов и других модульных объектов.