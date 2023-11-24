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16:59 (мск), источник: Новый Калининград

Стоимость газопровода в Балтийск возросла еще почти на 240 млн рублей

Цена поднялась с 600 до 837,4 млн рублей.

Источник: Reuters

Строительство газопровода в Балтийск подорожало на 240 млн рублей. Проект постановления о повышении стоимости опубликован на сайте областного правительства.

Из проекта постановления следует, что объемы финансирования создания АГРС в районе поселка Черепаново Светловского городского округа составляют 837,4 млн рублей. Ранее стоимость строительства объекта оценивалась в 600 млн рублей.

Напомним, газопровод в Балтийск тянут двенадцать лет. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале прошлого года работы возобновили после длительного перерыва. В октябре власти заявляли, что подключение газопровода к магистральной трубе перенесли на 2023 год, хотя госконтракт должны были выполнить до конца 2022 года.

В августе 2023 года стало известно, что к строительству газовых котельных в Балтийске пока не приступали.

Губернатор Антон Алиханов утверждал, что строительно-монтажные работы на газопроводе должны завершиться в ноябре, а для строительства котельных уже выбраны подрядчики.

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