20:21 (мск), новости Беларуси, источник: Минск-новости
Минский часовой завод отмечает 70-летие
Семидесятилетний юбилей с момента своего основания отмечает Минский часовой завод 24 ноября, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
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Гостями торжества стали первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, представители администраций Первомайского и Советского районов, общественных организаций, ветераны предприятия и его нынешние работники.
Начало созданию часовой промышленности в Беларуси было положено Постановлением Совета Министров СССР и Совета Министров БССР, после принятия которого в конце 1953 года началось строительство завода — именно с этого момента столичный часовой завод отсчитывает свою биографию. В середине 1955 года первый этап строительных работ был завершен, и 24 ноября Минский часовой завод получил статус действующего предприятия, а с конвейера сошли первые часы «Заря».
Минский часовой завод прославился прежде всего маркой «Луч», но выпускал и известные часы «Заря», «Вымпел» и другие. За годы своего существования предприятием было освоено более 1 700 различных моделей часов, многие из которых получили признание далеко за рубежом, а некоторые были отмечены золотыми медалями международных выставок. Важным достижением стала разработка собственных механизмов: кварцевых, механических, в том числе с автоподзаводом. Сегодня это единственное в Беларуси предприятие по производству таких приборов и одно из немногих предприятий советской часовой промышленности, сохранившее полный цикл производства механических часов.
В 2010 году инвестором предприятия стала швейцарская компания, заключившая инвестиционный договор с Республикой Беларусь. Сегодня ОАО «Минский часовой завод» предлагает потребителю разнообразные модели кварцевых и механических часов. Продукция предприятия экспортируется во многие страны мира.
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