10:48 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Почему в Казахстане наблюдается снижение цен на сахар
За неделю стоимость продукта опустилась на 1%
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сахар подешевел рекордными темпами за неделю и сильно упал в цене за год, сообщает Телеграм-канал Первого кредитного бюро DataHub.
«За неделю с 14 по 21 ноября стоимость сахара-песка снизилась сразу на 1%, показывают данные Бюро национальной статистики АСПиР РК. Такого сильного недельного снижения не было около года, с середины декабря 2022 года», — отметили в ПКБ.
Большой вклад в падение цен по РК в целом внес Тараз, где сахар подешевел с 14 ноября более чем на 4%. Впрочем, в целом ни один обследованный город не подвел: роста стоимости нет нигде.
«Сейчас неплохо выглядит и динамика за год: цена сахара упала сразу на 16,6%. Для продуктов из списка социально значимых продовольственных товаров это один из лучших результатов: впереди только весовая гречка, которая дешевела практически каждую неделю и в итоге год к году подешевела на 37%», — резюмировали аналитики.
При этом в DataHub отметили одну особенность: падение цен отмечается к высокой базе прошлого года, когда продукция сильно подорожала. К концу ноября 2022 года по сравнению с ноябрем 2021 цены росли на 72,5%.