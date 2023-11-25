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11:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае построят новый горно-обогатительный комбинат

Предприятие будет работать в Северо-Енисейском районе.

Новый горно-обогатительный комбинат появится в Красноярском крае. Об этом сообщает главгосоэкспертиза России. Предприятие будет работать в 70 километрах от Северо-Енисейска.

Это будет автономный комплекс, построенный вдали от районов с развитой инфраструктурой. Главный корпус займет площадь в 60 тысяч квадратных метров. Проектная мощность — четыре миллиона тонн руд в год. На новом комбинате будет полторы тысячи рабочих мест.

Возведут на территории ГОКа и хвостохранилище. Это специальное сооружение для приема и хранения отходов. Также на комбинате будет работать и золотоизвлекательная фабрика.

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