11:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте повысят тарифы на холодную воду
Стоимость 1 кубометра питьевой воды вырастет почти в 3,5 раза. Соответствующее решение принято столичным Кенгашем народных депутатов.
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Утверждены новые расценки на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения в Ташкенте. Данное решение принял Ташкентский городской кенгаш народных депутатов.
Согласно документу, тарифы по цене одного кубометра воды установлены следующим образом:
— 1400 сумов на душу населения (было 400 сумов), стоимость водоотвода составляет 1000 сумов (было 350 сумов);
— 1400 сумов для оптовых потребителей (было 400 сумов), 1000 сумов на оплату водоотвода (было 350 сумов);
— 1400 сумов (было 400 сумов) для бюджетных организаций, стоимость водооотвода составляет 1000 сумов (было 350 сумов);
— стоимость питьевой воды для юридических лиц составляет 3000 сумов (было 1000 сумов), стоимость водоотвода составляет 2200 сумов (было 820 сумов).
Отмечается, что новые тарифы на холодную воду в Ташкенте вступят в силу через 15 дней со дня публикации решения Кенгаша.
Напомним, что ранее новые тарифы на услуги питьевой воды повысились также в 7 регионах.