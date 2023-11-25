11:59 (мск), источник: СуперОмск
В мэрии Омска ищут сотрудников на зарплату от 25 до 43 тысяч рублей
Мэрия Омска открыла в четверг, 23 ноября 2023 года, прием документов на вакансии специалистов.
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Так, в департаменте городского хозяйства открыта вакансия специалиста с зарплатой от 32 до 39 тысяч рублей. В департаменте образования ищут главного специалиста на зарплату от 35 до 43 тысяч рублей и специалиста 1 категории — ему предлагают зарплату от 25 до 31 тысячи рублей. Также специалиста 1 категории на такую же зарплату ищут в администрации Октябрьского округа Омска.
Документы на указанные вакансии принимаются до 29 декабря 2023 года.
Как ранее сообщал «СуперОмск», также до 29 декабря 2023 года продолжается прием документов на вакансию первого заместителя главы администрации Советского округа Омска, предлагаемая зарплата варьируется от 58 до 74 тысяч рублей.