10:41 (мск), источник: Нижегородская правда
В Кстовском районе закрывается горнолыжный комплекс Терраски Парк
Причина в бракоразводном процессе владельцев.
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В поселке Шава Кстовского района закрывается популярный среди нижегородцев горнолыжный комплекс Терраски Парк. Как объяснили владельцы комплекса, причина в их бракоразводном процессе, обе стороны пока никак не могут договориться между собой о будущем парка.
О закрытии комплекса рассказала директор Екатерина Шашкова. На своей страничке в соцсетях она подтвердила, что Терраски парк стал заложником бракоразводного процесса.
«Мой бывший муж принёс в суд первой инстанции кучу непонятных долгов. По схеме он берет в долг — кладет себе на счет- недвижимость покупает на маму или близкого родственника- те переводят ему договором дарения, — рассказала Екатерина. — Моего согласия нет, я и не знала ничего, в суде только эта схема раскрылась. Суд первой инстанции эти долги не удовлетворил. А вот апелляционный суд, стал запрашивать новые документы у него (хотя должен исследовать что есть в деле уже). Конечно, что эти миллионы были потрачены на нужды семьи тоже доказательств НЕТ. Есть только письменная таблица с его позицией, например, огромные деньги были потрачены на строительство ЖИЛОГО ИГЛУ! Что за иглу, где чеки, почему … Вторая инстанция признает все несуществующие эти долги общими. И в счет этих огромных сумм полностью все земли и здания переходят моему бывшему мужу».Сам Максим Шашков в беседе с «Ъ-Приволжье» назвал произошедшее в горнолыжном комплексе вандализмом. Он также подтвердил, что причина закрытия в конфликте, который происходит между ним и бывшей супругой Екатериной Шашковой.
По словам Максима Шашкова, его бывшая жена была руководителем Терраски Парк на протяжении последних пяти лет, однако учредитель проекта решил вернуть его себе. Но его бывшую супругу, получившую материальную компенсацию, это не устроило.
Какова дальнейшая судьба популярного комплекса — непонятно.
«У нас есть обязательства по предоплаченным услугам, администраторы уже начали обзвон. За ближайшую неделю всех прозвоним и сделаем возвраты или предложим альтернативу», — подытожила Екатерина.